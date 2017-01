ESCLUSIVA - Atalanta-Orsolini, solo voci. L'ag.: "Nessuna chiusura imminente. E con la Lazio..."

Fonte: Benedetta Orefice - Lalaziosiamonoi.it

Una fucina di talenti, una vetrina dove trovare sempre giovani interessanti. La serie cadetta è solita regalare alle squadre di A calciatori di prospettiva. In questi primi mesi di campionato, ad esempio, in quel di Ascoli c’è una stellina che sta brillando più delle altre. Si tratta di Riccardo Orsolini, già a quota 4 assist e 4 gol. Esterno destro d’attacco, il classe ’97 sta incantando tutti con quel sinistro in grado di pennellare assist al bacio. Intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, Donato Di Campli, procuratore del giocatore, ha ammesso che la concorrenza è tanta: “Sì, è vero. Orsolini è sul mercato e piace a tantissime squadre di Serie A”. Tra cui anche l’Atalanta. Nessuna chiusura in vista, però. Le voci che volevano il 19enne ad un passo dalla squadra di Gasperini non hanno alcun tipo di fondatezza. Ad assicurarlo lo stesso agente: “Non so di cosa parliamo, non c’è alcuna chiusura imminente con la squadra di Bergamo”. Intanto la Lazio lavora sotto traccia, quella stellina cresciuta in terra marchigiana ha fatto breccia anche in quel di Formello. I biancocelesti lo stanno monitorando con attenzione, sono alla finestra fiutando l’affare. Anche se al momento appare tutto fermo. Di Campli è lapidario a riguardo. “Con la Lazio non ho mai avuto alcun tipo di contatto”, ci racconta in esclusiva. Con il mercato, però, mai dare nulla per scontato. Ad alzare la cornetta per uno dei prospetti più interessanti della Serie B si fa presto.

