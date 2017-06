ESCLUSIVA - Calciomercato, la Lazio non molla la pista Walace. Per ora solo sondaggi: la situazione

Un’agenda fitta di impegni nella giornata di ieri per Igli Tare. A Milano infatti il ds biancoceleste ha incontrato Giuseppe Riso, agente del Papu Gomez, e successivamente anche Oscar Damiani e Stefano Castagna. Proprio con quest’ultimo è andato in scena un breve meeting per approfondire il discorso sull’eventuale sostituto di Biglia. Castagna, agente Fifa italo-brasiliano, è ancora in buoni rapporti con la società capitolina: fu lui a mediare nella trattativa che nell’estate del 2013 portò Felipe Anderson dal Santos alla Lazio. Questa volta il sodalizio tra le parti potrebbe tornare ancora utile alla causa biancoceleste per quanto concerne Walace Souza Silva: il centrocampista dell’Amburgo – come ribadito anche nei giorni scorsi – è ancora molto apprezzato dallo stesso Tare, che lo ha seguito la scorsa estate, quando la Lazio iniziava a guardarsi intorno per valutare profili alternativi al Principito. E potrebbe essere proprio lo stesso Castagna, anche questa volta, l’intermediario giusto per un possibile buon esito della trattativa con il club teutonico. Stando però a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, tra la Lazio e l’Amburgo non c’è ancora una trattativa concreta: si tratta solo di un semplice sondaggio. A confermarlo è anche lo stesso entourage del giocatore, con i quali non risultano ulteriori contatti dalla scorsa estate. In altri termini, quello di ieri non sembra altro che un semplice tentativo per sondare il terreno e capire quali potrebbero essere i margini di un possibile approccio futuro. Walace è approdato in Bundesliga lo scorso gennaio per una cifra vicina ai 9 milioni e ha un contratto con i Rothosen fino al 2021. Il classe '95 brasiliano ha le caratteristiche giuste per svolgere il doppio ruolo di interditore e costruttore di gioco, pur non avendo ancora la fantasia e le geometrie di Lucas Biglia. I giorni passano, ma la fase di stallo del mercato biancoceleste continua…

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.