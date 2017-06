ESCLUSIVA - Calciomercato Lazio, sirene oltreconfine per Hoedt. Ma l'olandese non si muove da Roma...

"Ho una buona stagione alle spalle con la Lazio e ora voglio fare del mio meglio, trasferire il mio stato di forma dall'Italia alla Nazionale". Le parole di Wesley Hoedt di qualche giorno fa rappresentano una sorta di dichiarazione di intenti del giocatore in vista dell’imminente futuro: dar seguito ai buoni segnali lanciati in biancoceleste anche con la maglia orange. Dopo il ‘rompete le righe’ con la Lazio, infatti, il difensore classe ’94 è già alle prese con gli impegni della nazionale olandese: ieri sera è rimasto in campo per tutti i 90’ nell’amichevole vinta 2-1 contro il Marocco, ma cercherà soprattutto di essere tra gli undici titolari venerdì 9 giugno a Rotterdam contro il Lussemburgo, match valido per le Qualificazioni a Russia 2018. In quell’occasione tornerà anche de Vrij, rimasto finora ai box dopo gli ultimi acciacchi rimediati in campionato. Fronte mercato, l’ex AZ Alkmaar ha ricevuto nei giorni scorsi le avance di club come Leicester e West Ham, oltre ai vecchi corteggiamenti che provengono dalla Bundesliga (lo scorsa estate era nel mirino di Augsburg e Hertha Berlino). Nonostante ciò, il futuro di Hoedt sarà ancora nella Città Eterna: stando a quanto raccolto dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, il giocatore resterà alla Lazio a prescindere dalla permanenza o meno di Stefan de Vrij. I gradimenti ricevuti oltreconfine hanno naturalmente lusingato il giocatore (che nel frattempo si rilassa sulle rive di Lagos, nel sud del Portogallo), tuttavia sempre più convinto di poter proseguire il proprio percorso di crescita in Italia, con l’obiettivo a lungo termine di diventare il difensore titolare della formazione di Inzaghi.

