ESCLUSIVA- Danilo, il Braga aspetta la Lazio. Il pres.: "Non ci hanno chiamato, ma con l'offerta giusta..."

Gli incroci, quelli che stuzzicano. Tare-Mendes e un rapporto che continua. Tra proposte, trattative e piste interessanti, il ds biancoceleste e il super procuratore, da sempre protagonista su tutti i fronti del calciomercato, lavorano insieme per migliorare la Lazio. L'ultimo nome è quello di Danilo Barbosa, regista del Braga alla ricerca del definitivo salto di qualità. Sarebbe il perfetto sostituto di Biglia: come vi abbiamo già raccontato la settimana scorsa, Tare e Mendes ne hanno parlato e presto potrebbe partire la manovra per portare il brasiliano a Roma. Servirebbe una cifra intorno ai 7 milioni per convincere il club a lasciarlo andare. Lo ha confermato anche il presidente della squadra portoghese Antonio Salvador, che intercettato questa mattina dalla nostra redazione ha aperto alla cessione di Danilo: “Con l'offerta giusta il giocatore può partire, stiamo lavorando per questo”. Un invito a muoversi: il centrocampista sta cercando l'occasione giusta. A Formello troverebbe un gruppo di amici, ancora prima che compagni: da Wallace a Felipe Anderson. “La Lazio? Fino ad adesso non ci hanno ancora contattato, si vedrà nei prossimi giorni”, continua il presidente Salvador. Tuttavia, Mendes lavora dietro le quinte e i discorsi con i biancocelesti sono ben avviati. Tare però vuole prima chiudere le trattative in uscita, mentre il Braga si aspetta presto una mossa da Roma. La situazione si fa più chiara: dopo la cessione di Biglia, si lavorerà per portare Danilo Barbosa a Roma.

