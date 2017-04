ESCLUSIVA - Driussi, operazione possibile. Ma l'ag. frena: "Pensa al River Plate, per ora solo rumors"

Vice Immobile cercasi, non è un mistero. La Lazio ‘ha aperto la caccia’, anche e soprattutto oltreconfine, nel tentativo di assicurarsi una valida alternativa all’attaccante partenopeo in vista della prossima stagione. Tanti i profili osservati in giro per il mondo, con uno sguardo sempre attento al Sudamerica. Se la pista che porta ad Alario sembra già proibitiva – anche per via dell’interesse di top club europei come il Psg –, sempre in casa River Plate c’è un altro puntero pronto per il grande salto nel vecchio continente: con 12 gol in 20 presenze tra campionato e Libertadores, Sebastián Driussi ha di colpo bruciato le gerarchie dell’attacco dei Millonarios. Tanta abbondanza per Marcelo Gallardo, che ha trovato così il perfetto compagno di reparto per il già più esperto Lucas Alario.

L’IDENTIKIT – In Argentina (sai che novità) si sprecano i paragoni più altisonanti, alimentando in loro sin da subito troppe aspettative. Fatto sta che, se Alario per caratteristiche è stato recentemente accostato a Higuain, Driussi ha già addosso l’etichetta del perfetto erede del Kun Aguero. Bravo con entrambi i piedi, dribbling secco, rapido e soprattutto sempre più letale sotto porta. Un astro nascente entrato di diritto nella lista dei desideri dei direttori sportivi di mezza Europa. Fisico non prorompente (1,79 m di altezza), ma che al contempo gli consente di assimilare al meglio gli automatismi di prima e seconda punta. Qualità e numeri non indifferenti al servizio del River, che pare però già abituato all’idea di vederlo partire in estate…

LA SITUAZIONE – Una dote in più, seppur non tecnica, proviene dalla carta d’identità: classe 1996 e soprattutto doppia nazionalità, argentina e italiana. Un invito prezioso per le tante squadre europee che da tempo hanno posato gli occhi su di lui. Come emerso anche ieri, Lazio, Fiorentina e Roma sono le società italiane che negli ultimi giorni hanno sondato il terreno. In passato, Milan e Sampdoria avevano chiesto informazioni. Per approfondire la situazione, la redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato direttamente l’agente del giocatore Gustavo Pedrozo, che per il momento ha smorzato le sirene sul suo assistito: “Pensa soltanto al River. Ora non c’è nulla di concreto, sono soltanto rumors. Vedremo più avanti”. Bisognerà poi fare anche i conti con il club: Driussi lo scorso novembre ha rinnovato con i Millonarios fino al 2019, con un prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni. Un’operazione non certo improponibile come quella per Alario, ma alla quale la Lazio potrà far fronte solo dopo l’eventuale cessione di un big. I rapporti con il River sono buoni, ma in questo caso conterà soprattutto il tempismo.

