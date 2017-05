ESCLUSIVA - Emerson Santos, il ds del Botafogo: "Non vogliamo venderlo". Ma il rinnovo è in salita...

È l’ultimo nome uscito in orbita Lazio per quanto concerne la difesa. Un profilo ancora acerbo ma con un avvenire promettente quello di Emerson Santos, difensore ventiduenne del Botafogo con il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Sabato scorso ai nostri microfoni l’agente aveva confermato anche l’interesse della Lazio, al netto di un’operazione che potrebbe concretizzarsi a costo zero se il prolungamento con il club di Rio de Janeiro non dovesse andare in porto. Per approfondire ancor più la situazione, la redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato Antônio Lopes, oggi direttore sportivo del Botafogo, con un passato da allenatore, tra le altre, anche di Flamengo, Vasco da Gama e Fluminense: “Emerson Santos ha un contratto con il Botafogo e non abbiamo intenzione di venderlo. Il rinnovo? Lo abbiamo già proposto al giocatore…”. La palla, evidentemente, passa ora al centrale carioca, che dovrà decidere se prolungare la sua avventura con O Glorioso o accordarsi già in estate con un altro club. La Lazio fiuta l’affare, aspettando il momento propizio. Facile ipotizzare che i biancocelesti, qualora decidessero di puntare sul classe ’95 di Itaboraí, scelgano al momento di temporeggiare, sfruttando eventualmente l’occasione ‘parametro zero’. A tal proposito – sempre a quanto ci risulta –, dalla Capitale non sembrano per ora essere arrivate offerte ufficiali per il giocatore. Il Botafogo, allo stesso tempo, deve risolvere anche le grane contrattuali relative a Sassá (altro nome recentemente accostato alla Lazio, ma per l’attacco) e Airton. Stando a quanto filtra in Brasile, anche l’ultima offerta di rinnovo non ha soddisfatto né il padre né l’agente di Emerson Santos, Jailton Oliveira, entrambi più propensi a spingere il giocatore altrove. Il divorzio con i bianconeri sembra ormai dietro l’angolo...

