ESCLUSIVA - Milinkovic, niente Europeo Under 21. Kezman: “Decisione presa insieme alla Lazio”

Gli Europei Under 21 in Polonia inizieranno il prossimo 16 giugno. Fra i tanti giocatori che avrebbero potuto parteciparvi c’era anche Sergej Milinkovic-Savic. C’era, appunto. Perché il serbo alla fine non farà parte della selezione. Il motivo? Una decisione della Lazio, che ha preferito preservarlo in attesa del prossimo campionato. La conferma di questa situazione arriva dall’atleta; Milinkovic infatti su Instagram ha pubblicato un post inerente la sua assenza ai prossimi Europei: “Ragazzi, compagni, amici e fratelli.Non potrò essere con voi fisicamente, ma certamente vi sosterrò con tutto il cuore. Potete raggiungere il traguardo che ci siamo posti all’inizio delle qualificazioni. Ho fiducia in voi”. A questo vanno aggiunte le dichiarazioni rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni dell'agente del calciatore, Mateja Kezman: “Milinkovic ha disputato una lunga stagione e il club ha deciso di dargli una vacanza più lunga poiché non volevano correre rischi”. Dunque niente Europei per Sergej, che si godrà delle vacanze più lunghe come premio di consolazione.

Momci,saigraci,prijatelji,braco, mozda nisam sa vama fizikcki ali sigurno da sam mislima sa vama, navijam iz sveg srca za vas znam da mozete da stignete do cilja koji smo zacrtali na pocetku kvalifikacija. Verujem u vas!! Samo napred!! 🇷🇸💪 Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 2 Giu 2017 alle ore 10:00 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.