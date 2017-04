ESCLUSIVA - Rinnovo Milinkovic, l’ag. spiega: “Nulla di vero sulla clausola, non lavoriamo così”

Il rinnovo è ormai cosa fatta, Sergej Milinkovic-Savic ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2022. Si tratta di una scelta di cuore, il serbo infatti si trova benissimo a Roma e desiderava proseguire con i biancocelesti il suo percorso di crescita. Nell’arco di queste ore ci sono state numerose voci in merito al nuovo contratto, fra cui quella di una possibile clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Per approfondire l’argomento e comprendere come siano andate le cose, la redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato in esclusiva l’agente del calciatore, Mateja Kezman: “Non so chi ha messo in giro queste voci e perché. Non abbiamo mai parlato di questo genere di contratto, perché io non lavoro secondo questi principi. Nel mio lavoro, il mio principio base è che tutti siano felici dopo ogni contratto: giocatore, società ed agente. Posso dire quindi che per il nuovo contratto di Milinkovic siamo tutti felici”. Il finale dunque è quello già noto: vissero tutti felici e contenti. Senza clausola.

