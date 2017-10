ESCLUSIVA - Sconcerti: "Lazio, puoi ambire ai primi posti. Sarà decisivo il rientro di Felipe Anderson"

La sosta per le Nazionali consente di tracciare un bilancio sulla primissima parte di stagione. Per la Lazio è stato un avvio col botto: vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus e cammino quasi perfetto (unici passi falsi con Spal e Napoli) tra campionato ed Europa League. La redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato in esclusiva Mario Sconcerti per un suo punto della situazione.

Si aspettava un inizio di stagione così positivo per la Lazio?

“Francamente sì, perché la Lazio è un’ottima squadra. Nei 15-16 giocatori ha una qualità che molte non hanno, è gestita bene sia in campo che fuori ed ha giocatori importanti. Credo che ne servirebbero un altro paio tra cui una buona riserva di Immobile, per il resto credo che basti il ritorno di Felipe Anderson. Sarebbe stata una sorpresa, se la Lazio avesse deluso”.

Un suo giudizio su Inzaghi

“Il giudizio su Inzaghi lo danno i risultati: è un allenatore molto realista, che sa gestire bene la partita oltre al gruppo. Difficile che commetta degli errori grossi e questo lo porta molto avanti nel suo operato. Dà sicurezza alla squadra che si sente ben guidata, è un tecnico che non va mai a cercare cose che non possa ottenere. Non è soltanto bravo, ma avrà un futuro sempre migliore”.

La Lazio può fare strada in Europa League?

“Secondo me si, anche se l’Europa League forse noi italiani l’abbiamo sempre sottovalutata. Da qualche anno la stiamo prendendo sul serio, siamo arrivati un paio di volte in semifinale. Il fatto che mai nessuno sia riuscito a vincerla significa che sarebbe un traguardo molto importante. Tra l’altro con la vittoria ci si qualifica in Champions League, quindi l’Europa ha dato molto peso a questa manifestazione. Bisognerà vedere quali saranno le squadre escluse dalla Champions che entreranno in seguito, la prima parte in realtà non conta mai molto. Inizia ad essere impegnativa da febbraio, lì vedremo quali saranno le assenze e se la Lazio è cresciuta”.

In campionato invece i biancocelesti possono lottare per il quarto posto?

“Lo stanno già facendo. Spesso si pensa che una squadra così come è all’inizio rimanga per tutta la stagione. In realtà no, ci sono molte squadre che crescono durante l’anno e altre che calano. Bisognerà vedere la fase di crescita della Lazio, però non c’è dubbio che sia inserita in una corsa al terzo o quarto posto. Io vedo due squadre più forti, che sono Juventus e Napoli, le altre ci devono giocare e devono riuscire a batterla. A sua volta però la Lazio batte 14 avversarie del campionato, per cui sotto questo aspetto possono decidere solo gli scontri diretti”.

Come si comporterà Inzaghi con Nani e Felipe Anderson a disposizione?

“Felipe Anderson mi sembra che abbia il suo ruolo, Nani deve confermare di essere il vecchio giocatore altrimenti avrà qualche difficoltà ad avere un posto costante nella squadra. Da conservare è il gioco di Luis Alberto di cui la Lazio in questo momento non può fare a meno. Con Felipe e Nani credo che si allarghino le possibilità di scelta di Inzaghi ma sostanzialmente cambia poco: se si gioca con Anderson si può cercare di avere una spinta in più offensiva da Milinkovic, che però deve tenere d’occhio anche l’intero gioco di centrocampo. Si ha qualità in più, il che significa poter tenere il pallone quando si è in difficoltà oppure giocarlo meglio quando si ha bisogno di segnare per forza. In assoluto il rientro di Anderson è un rientro quasi decisivo per la Lazio che ha bisogno di 10 gol da lui: ne ha anche di più a disposizione, solo che tarda a farli, l’anno scorso si fermò a 4 gol. Con quei 10 gol diventerebbe forte il destino della squadra”.

Quanto Luis Alberto ha cambiato il gioco della Lazio?

“È cambiato qualcosa anche a causa dell’assenza di Felipe Anderson, che frena in un gioco di ripartenze. Complessivamente la Lazio gioca di ripartenza, ma non in un contropiede isolato: quando la manovra parte in avanti ci sono sempre almeno 5 giocatori che vanno, tra cui appunto Luis Alberto, Milinkovic, lo stesso Parolo, i due esterni, oltre a Immobile. Sono tutti ottimi tiratori, gente di qualità. I biancocelesti sono una compagine fisica e di qualità, una gran bella squadra. Non straordinaria, ma una gran bella squadra, e di straordinarie al momento se ne vedono poche”.

Secondo lei Milinkovic è un crack a livello europeo?

“Il serbo è uno tra i primi 10 centrocampisti europei ed è per fisico, tipo di gioco ed età destinato a crescere. Se poi varrà 60 o 100 non lo so, perché dipende sempre dal momento del mercato. In un panorama che non offre un solo fuoriclasse, Milinkovic è al top”.

Che ne pensa dell’operato di Lotito e Tare?

“Mi fermerei a un giudizio sul periodo con Inzaghi allenatore. Prima si rischia di andare troppo indietro, ci sono stati momenti di alti e bassi. Certamente la gestione di Lotito ha portato più titoli di quello che si prevedeva: nessun tipo di Scudetto, che però è un fattore molto lontano, in 107 anni sono 2 in totale. Non c’è dubbio che la Lazio sia tra le società gestite meglio perché riesce sempre ad affermare giocatori, venderli bene e a sostituirli anche meglio. Sotto questo aspetto è bravissimo Tare, che quasi non sbaglia un colpo. Bravo anche il presidente perché la sua società è un esempio di gestione”.

Passando all’Italia è arrivata la qualificazione al playoff per Russia 2018, secondo lei la Nazionale arriverà al Mondiale?

“Penso che l’Italia arriverà a Russia 2018, anche se non sapendo ancora contro chi giocherà il playoff è difficile fare un pronostico serio. Quello che posso dire è che non mi meraviglierei troppo per essere andati al playoff. Primo perché va direttamente al Mondiale soltanto una squadra, mentre di solito erano due e in quel caso saremmo stati secondi. L’altro motivo è che siamo molto bravi a dimenticarci che negli ultimi due Mondiali siamo andati fuori al primo turno, quindi questo tipo di difficoltà rientra nel momento che sta attraversando il calcio italiano”.

