ESCLUSIVA - Simeone per il dopo Keita, contatti avviati: incontro fissato tra Genoa e l'ag. del Cholito

“Cholito, Cholito… suave, suavecito”. Va bene, non è proprio così il testo della hit di Daddy Yankee e Luis Fonsi in cima alle classifiche musicali. Ma se ‘Despacito’ è il tormentone che va in loop nella testa degli italiani, in quella di Inzaghi c’è sempre il Cholito Simeone. Movimenti, forza e istinto da killer uniti a temperanza, aggressività, spirito di sacrificio: insomma, quella che gli argentini chiamano la ‘garra’, una super grinta. Il mister biancoceleste stravede per lui, lo ha detto alla società, lo ha confermato davanti alle telecamere qualche mese fa: “Simeone è uno di qualità, giocatori così sono sempre bene accetti. Perché no, un giorno mi piacerebbe allenarlo”. L’estate, in questo senso potrebbe essere decisiva: come vi avevamo già raccontato, Lotito e Preziosi ne hanno parlato più volte e visti i buoni rapporti tra i due, la Lazio avrebbe un vantaggio sulla concorrenza. I contatti sono ben avviati e se Keita dovesse partire, la dirigenza laziale sprinterebbe senza pensarci verso il Cholito.

NUMERI, INCONTRI E TRATTATIVE - Dalle parti di Genova qualcosa si muove. Simeone ha segnato 12 gol in stagione, di cui 11 nei primi 5 mesi: da febbraio in poi è andato incontro ad un calo dovuto anche alle prestazioni non positive della squadra rossoblu. Per un classe ’95 sono comunque numeri importanti: per questo più di qualche squadra ce l’ha sul taccuino e difficilmente il numero 9 resterà in rossoblu. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, a fine stagione ci sarà un incontro tra l’entourage di Simeone e il presidente Preziosi: si deciderà il futuro del Cholito. La Lazio per ora sembra in testa, i contatti si infittiranno al termine del campionato: si parlerà sulla base di un acquisto a titolo definitivo, difficilmente infatti il centravanti argentino verrà ceduto in prestito. Keita e Djordevic sono in uscita, il Cholito è un obiettivo concreto, l’attacco biancoceleste è pronto a cambiare e i tifosi aspettano un Simeone bis all’Olimpico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.