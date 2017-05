ESCLUSIVA - Tentazione Ramselaar, l'ag. frena: "Lazio grandissimo club, ma per ora solo rumors..."

È un vecchio pallino di Igli Tare, che non è rimasto di certo indifferente al suo exploit con la maglia del PSV Eindhoven. ‘Vecchio’ poi per modo di dire, visto quanto recita la carta d’identità: classe 1996, 27 presenze 5 gol e 3 assist quest’anno. Si tratta di Bart Ramselaar, trequartista multiuso dei Boeren, pronto al grande salto in un palcoscenico europeo più ambizioso. La Lazio continua a caldeggiare la pista come possibile sostituto di Keita, a fronte di un prezzo del cartellino ancora agevole, che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Caratteristiche importanti, non propriamente simili a quelle del senagalese: Ramselaar è più un fantasista dal destro raffinato, capace di inventare l’azione e di muoversi tra le linee, con o senza palla: in patria è spesso paragonato a Wesley Sneijder. Per aggiornare la situazione circa il suo futuro, in merito soprattutto alle sirene biancocelesti, la redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contatto l’agente del giocatore, Patrick Poldervaart, che ha ribadito il concetto espresso pochi mesi fa sempre ai nostri microfoni: “La Lazio è un grandissimo club, ma in questo momento non posso confermare l’interesse. Al momento suppongo si tratti solo di un rumor di mercato”. Un sondaggio dunque, o poco più. La Lazio attende risvolti dal futuro di Keita, per poi accelerare i tempi per assicurarsi un degno erede. Ma per il talento orange non c’è un minuto da perdere…

