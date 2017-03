FORMELLO - De Vrij e Biglia recuperati: allenamento in gruppo

FORMELLO - E al penultimo allenamento prima della partita Simone Inzaghi recupera de Vrij e Biglia. Due rientri importanti. Ci saranno contro il Cagliari. Il regista svolge l’intera seduta in gruppo, il difensore inizia a parte con il preparatore Ripert, poi si unisce ai compagni per l’ultima parte atletica e le prove tattiche. Hanno entrambi recuperato dai rispettivi infortuni: Biglia da un violento trauma contusivo al tendine rotuleo, de Vrij da un’infiammazione al ginocchio sinistro.

GRUPPO (QUASI) AL COMPLETO. Radu aveva già risolto il proprio problema fisico (contusione alla schiena) e si era rimesso a disposizione mercoledì pomeriggio. L’unico assente è Marchetti, fermo per un fastidio meniscale. Non sarà nemmeno convocato, resterà fuori dalla lista insieme a Milinkovic, out per squalifica (era diffidato, è stato ammonito con il Torino). Inzaghi può cominciare a pensare alla formazione anti-Rastelli. Dovrebbe confermare la linea difensiva a 4: Radu sicuro del posto a sinistra, a destra il solito ballottaggio tra Basta e Patric (il serbo è in netto vantaggio, è in un ottimo stato di forma), al centro dipenderà dalle sensazioni di de Vrij: alla vigilia delle convocazioni nazionali Inzaghi dovrà decidere se rischiarlo in coppia con Hoedt o se concedergli un turno di riposo e lanciare al suo posto Wallace (come successo nella ripresa con il Toro)

SOLUZIONI. A centrocampo probabile terzetto con Parolo, Biglia (lui sì, dovrebbe giocare nonostante la settimana monca di allenamenti) e Lulic. Perché davanti c’è Keita che scalpita per tornare titolare insieme a Felipe Anderson e Immobile dopo tre panchine consecutive. Inzaghi ha diverse soluzioni, potrebbe scegliere il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1. In quest’ultimo caso Lulic sarebbe l’esterno alto di sinistra, Felipe correrebbe sulla fascia opposta e Keita si muoverebbe alle spalle dell’unica punta. Con la possibilità di scambiare le loro posizioni a partita in corso, naturalmente. Intanto questa mattina niente partitella finale a campo ridotto per Bastos e Lukaku. Al loro posto impiegati il vice Farris e il collaboratore tecnico Cecchi. A Formello si gestiscono con attenzione le condizioni di tutti gli elementi della rosa.