FORMELLO - Inzaghi conferma il 3-5-2: Biglia ok, Radu titolare, Felipe e Lukaku sulle fasce

FORMELLO - La rifinitura conferma l'intenzione di Simone Inzaghi di continuare con il 3-5-2 e il pieno recupero di de Vrij e Lukaku, usciti acciaccati dal derby di domenica scorsa. Nessun problema nemmeno per Biglia, che ieri aveva terminato dolorante l'allenamento a causa di una contusione. L'unico assente, insieme al lungodegente Marchetti, è Luis Alberto. Si va avanti col modulo visto nelle ultime due partite di campionato contro Roma e Palermo. Con una piccola sorpresa in difesa: Radu e Wallace, fino a ieri in ballottaggio, sono in vantaggio su Bastos e Hoedt per giocare ai lati di de Vrij. Dicono queste le prove della rifinitura.

ANCORA KEITA-IMMOBILE. Per il resto formazione scontata. Felipe Anderson largo sulla fascia destra, Lukaku dalla parte opposta. In mezzo il terzetto formato da Milinkovic, Biglia e Lulic. Out lo squalificato Parolo. Davanti la coppia Keita-Immobile. Questa la Lazio scelta da Inzaghi per affrontare la Samp di Giampaolo.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Felipe Anderson, Milinkovic, Biglia, Lulic, Lukaku; Immobile, Keita. A disp. Vargic, Adamonis, Patric, Basta, Bastos, Hoedt, Crecco, Murgia, Javorcic, Lombardi, Djordjevic, Tounkara. All. Inzaghi.