FORMELLO - Inzaghi non ha ancora deciso: Keita spinge, ma Lulic è in vantaggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

FORMELLO - Simone Inzaghi ha scelto la formazione, resta aperto soltanto il ballottaggio tra Lulic e Keita. Il dubbio è legato all'ultima maglia, quella per la fascia sinistra d'attacco. Per il resto l'allenatore ha deciso il modulo e gli uomini anti-Milan. 4-3-3 con Marchetti in porta, davanti a lui Basta, de Vrij, Hoedt e Radu. Patric ha recuperato e verrà convocato (aveva accusato un attacco influenzale a inizio settimana). In panchina Bastos, Wallace e Lukaku (nonostante il terzino belga sia stato provato insieme alla linea difensiva titolare).

BALLOTTAGGIO. A centrocampo non sono in discussione Parolo, Biglia e Milinkovic. Inzaghi li ritiene insostituibili. Nel tridente d'attacco Felipe Anderson a destra, Immobile al centro e uno tra Lulic e Keita a sinistra. Il bosniaco, dopo il riposo di Pescara (era entrato nel secondo tempo), è in leggero vantaggio sul senegalese, rimasto a riposo venerdì per un fastidio al ginocchio. Non convocato Luis Alberto (problema fisico).

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. A disp. Strakosha, Vargic, Patric, Wallace, Bastos, Lukaku, Murgia, Crecco, Lombardi, Djordjevic, Keita. All. Inzaghi.