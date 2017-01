FORMELLO - Inzaghi prova il 4-3-3: Basta verso il forfait, Lombardi in vantaggio su Luis Alberto

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

FORMELLO - Penultimo allenamento prima della partenza per Torino. Non c'è Basta, ormai è da considerare out per la trasferta dello Stadium per colpa di un affaticamento muscolare. Simone Inzaghi mischia le carte all'antivigilia, ma fa intendere quantomeno le sue intenzioni relative al modulo: dovrebbe scegliere il 4-3-3. Con Patric titolare a destra, quindi, dopo le ottime prestazioni contro Atalanta e Genoa. Al centro Wallace favorito per affiancare de Vrij, Radu largo a sinistra a chiudere il reparto davanti a Marchetti.

BALLOTTAGGIO. Il 4-3-3 prevede un ballottaggio in attacco. A centrocampo, con Lulic fuori dalle opzioni causa squalifica, sono inamovibili Parolo, Biglia e Milinkovic. Il serbo partirà come mezzala ma avanzerà la propria posizione sulla trequarti per dare supporto a Immobile. Sugli esterni sono pronosticati Felipe Anderson e Lombardi. Il brasiliano agirà sulla fascia sinistra qualora l'ex Primavera dovesse vincere il ballottaggio con Luis Alberto. Un assetto che si può trasformare in un 4-5-1 in fase difensiva.