FORMELLO - Riprendono gli allenamenti senza i Nazionali: Marchetti ancora ai box

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti, alle 15 Simone Inzaghi guida il gruppo senza i calciatori convocati dalle rispettive Nazionali. Per il momento sono 9: Immobile, Parolo, Strakosha, Biglia, de Vrij, Hoedt, Keita, Milinkovic e il giovane Mohamed. Alla lista, a fine settimana, si aggiungeranno anche i nomi di Bastos e Lulic, impegnati in amichevoli soltanto martedì prossimo. Il bosniaco lavora in gruppo, l'angolano no: è alle prese con un leggero affaticamento muscolare, per questo motivo non era stato inserito tra i convocati per la trasferta di Cagliari.

ASSENTI. Oltre a Bastos non si vedono Marchetti (infortunio al menisco, proverà a rientrare con il Sassuolo) e Lukaku. Questi gli elementi rimasti a disposizione e in campo nel pomeriggio: Patric, Luis Alberto, Basta, Djordjevic, Crecco, Murgia, Felipe Anderson, Tounkara, Radu, Lombardi, Wallace, Lulic, più i giovani Primavera Folorunsho ('98) e Rossi ('97). Esercitazioni tecniche, possesso palla e partitella finale "Italia" contro "resto del Mondo" a cui partecipa anche mister Inzaghi. La ripresa è fissata per domani.