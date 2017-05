FORMELLO - Riprendono gli allenamenti: Strakosha, de Vrij, Parolo e Lukaku a riposo

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti nel centro sportivo dopo il giorno di riposo concesso alla squadra (inizialmente fuori programma). Simone Inzaghi richiama la rosa alle 17. Breve discorso alla squadra al "Fersini", poi l'inizio della seduta tecnica: riscaldamento, torello, esercitazioni di cross e tiri in porta. Le prove tattiche anti-Inter scatteranno direttamente domani durante la rifinitura.

ASSENZE. Sul campo mancano de Vrij (problema tendineo), Parolo (contusione al ginocchio) e Lukaku (stop muscolare). Sono i tre calciatori usciti acciaccata dall'ultima settimana di partite: salvo colpi di scena salteranno tutti e tre il posticipo di domenica sera con l'Inter. Nel pomeriggio resta a riposo anche Strakosha (i due portieri sono Vargic e il Primavera Adamonis). Le scelte di formazione diventeranno chiare domani pomeriggio, nell'allenamento che scatterà dopo la conferenza stampa di Inzaghi.

VERSO L'INTER. Radu è squalificato, in difesa dovrebbe ritrovare spazio Hoedt, l'olandese potrebbe essere impiegato come perno del reparto arretrato a 3 con Bastos e Wallace ai suoi lati (sempre che il tecnico decida di andare avanti co il 3-5-2). Possibile ritorno tra i titolari anche per Felipe Anderson. Il brasiliano può essere impiegato sulla destra come esterno a tutta fascia. In mezzo sperano in una chance Murgia e Luis Alberto. Entrambi sono stati positivi nella trasferta di Firenze.