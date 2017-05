FORMELLO - Ripresa coi big: de Vrij e Milinkovic rientrano in gruppo

FORMELLO - Stavolta la ripresa degli allenamenti è piena di “big”. In campo ci sono tutti i titolari lasciati fuori al Franchi. Simone Inzaghi recupera in gruppo de Vrij e Milinkovic, rimasti a riposo in settimana e nemmeno convocati con la Fiorentina, e dà il via al primo allenamento anti-Juventus. Le prove tattiche scatteranno domani quando la rosa tornerà al completo. Per i calciatori impiegati contro i viola soltanto un lavoro di scarico in palestra. Assente Crecco, fermo per un attacco influenzale.

CONDIZIONI. De Vrij e Milinkovic rassicurano sulla loro presenza per la finale di Coppa Italia, partecipano senza problemi all’intera seduta, compresa la partitella a campo ridotto. Cecchi (collaboratore tecnico di Inzaghi), Biglia, Lulic, de Vrij e Felipe da una parte. Wallace, Basta, Lombardi, Milinkovic e Immobile dall’altra. Le condizioni da monitorare sono quelle di Lukaku e Parolo. Il medico sociale Rodia ha dato ulteriori spiegazioni: “Per il belga è confermato un risentimento al retto femorale della coscia destra, lo stiamo monitorando e lo abbiamo già sottoposto a cure specifiche. I tempi sono molto ristretti, faremo il possibile per migliorare rapidamente la situazione. Per Parolo invece parliamo di un trauma contusivo al ginocchio, gli accertamenti hanno evidenziato dati soddisfacenti”. Insomma, ottimismo per Parolo, mentre Lukaku è praticamente out.

AVANTI COL 3-5-2. Il dubbio maggiore di formazione riguarda l’attacco. Immobile sarà affiancato da uno tra Keita e Felipe Anderson. Il senegalese dovrebbe partire dall’inizio nonostante i 70 minuti disputati ieri in campionato. È in uno stato di forma pazzesco, complicato pensarlo fuori dal blocco iniziale mercoledì sera. Per il resto scelte pressoché fatte: Bastos, de Vrij e Wallace a proteggere la porta di Strakosha; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic e Lulic a formare la linea di centrocampo. Gli allenamenti riprenderanno domani, la preparazione entrerà nel vivo dal punto di vista tattico.