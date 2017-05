FORMELLO - Ripresa dei lavori: assenti Strakosha e Lukaku. Lavoro differenziato per Parolo

FORMELLO - Niente giorno di riposo. Mister Inzaghi ha annullato la giornata libera per i suoi ragazzi: alla società non è piaciuta per niente la sconfitta contro l'Inter. Allora tutti in campo nel pomeriggio. Gruppo diviso in due: defaticante con il prof. Ripert per i calciatori impiegati contro i nerazzurri, mentre gli altri si sono allenati agli ordini di Simone Inzaghi. Torello, combinazioni in velocità e partitella finale. Si rivede Marco Parolo, che ha svolto lavoro differenziato. Assenti gli infortunati Lukaku e Strakosha.

EMERGENZA PER CROTONE. Oltre agli incerottati, Inzaghi dovrà fare i conti con i giocatori squalificati per l'ultima giornata di campionato. Il Giudice Sportivo fermerà per un turno Keita, Lulic (entrambi espulsi) e anche Hoedt (ammonito, era diffidato). Il tecnico biancoceleste recupera Radu (squalificato contro l'Inter), e attende di conoscere le condizioni di Strakosha e de Vrij.