FORMELLO - Sorpasso Keita: Felipe verso la panchina. E Inzaghi sceglie Bastos e Lulic nel 3-4-2-1...

FORMELLO - Sorpresa Keita: il senegalese sorpassa Felipe Anderson e potrebbe spingerlo in panchina. È la mossa studiata da Simone Inzaghi durante la rifinitura (scattata alle 16). Modulo di Coppa Italia confermato, 3-4-2-1 con Keita e Milinkovic alle spalle di Immobile. Questo l'attacco scelto dal tecnico per il ritorno di campionato con la Roma. Il ballottaggio persisterà fino a domani, ma Inzaghi dovrebbe puntare sul classe '95, scatenato domenica scorsa contro il Palermo.

INTERPRETI. Sciolti gli altri dubbi di formazione. Strakosha in porta (Marchetti è l'unico indisponibile), in difesa Bastos vince il duello arretrato con Radu e si piazza sul centro-destra. Insieme a lui de Vrij e Wallace (centro-sinistra). A centrocampo Lulic nettamente favorito su Lukaku per la corsia mancina. Dalla parte opposta Basta, in mezzo il tandem Parolo-Biglia. Le loro maglie non sono in discussione. A 24 ore dal fischio d'inizio Inzaghi sembra aver tirato le somme della settimana di allenamenti. Premiati lo stato di forma di Keita, l'esperienza di Lulic e l'attenzione mostrata da Bastos nel doppio confronto di Coppa.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Lulic; Keita, Milinkovic; Immobile. A disp. Vargic, Adamonis, Patric, Hoedt, Radu, Lukaku, Murgia, Crecco, Luis Alberto, Felipe Anderson, Lombardi, Djordjevic. All. Inzaghi.