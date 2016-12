FORMELLO - Ultimo allenamento del 2016, poi il brindisi di fine anno: assenti Marchetti e Milinkovic

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

FORMELLO - L'ultimo allenamento del 2016 prima del brindisi di fine anno. I primi ad arrivare al "Fersini" sono i difensori (alle ore 10). La rosa viene divisa in due gruppi, il primo composto dagli elementi del reparto arretrato, il secondo dai centrocampisti e gli attaccanti. I calciatori si alternano tra campo e palestra per le esercitazioni tecnico-tattiche e il lavoro di forza al chiuso. Simone Inzaghi, in assenza dei sudamericani (Wallace, Biglia e Felipe Anderson torneranno il 2 gennaio), prova le diverse soluzioni a disposizioni. Dietro ruotano tutti i difensori, il tecnico testa prima la coppia de Vrij-Hoedt, poi Bastos-Hoedt e infine Bastos-de Vrij.

ASSENZE. Le vere prove anti-Crotone scatteranno la settimana prossima. Inzaghi non avrà a disposizione Lulic e Felipe Anderson (squalificati) e nemmeno Keita, impegnato nel mese di gennaio con il Senegal in coppa d'Africa. Intanto compone così i due tridenti durante la partitella in famiglia: Lombardi, Djordjevic e Lulic da una parte; Kishna, Immobile e Luis Alberto dall'altra. Vanno registrate due assenze, quelle di Marchetti e Milinkovic. Entrambi non sono scesi in campo con il resto dei compagni. La squadra riposerà domani e tornerà ad allenarsi il pomeriggio del 2 gennaio (alle 15).