HAPPY NEW YEAR - Buon 2017 da tutti noi, a tutti voi... con i gol della nostra Lazio nel 2016! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Addio 2016. Scivola via, nell'incedere inarrestabile del tempo, un altro anno della nostra vita. Sotto l'aspetto sportivo ci resta una Lazio risorta nell'animo e nel gruppo grazie a una guida nuova. Inzaghi è l'attore protagonista di una cavalcata raccontata, come sempre facciamo, con tutta l'enfasi di chi fa il giornalista con professionalità e qualità, senza dimenticare quel cuore che batte, quel cuore dai colori biancocelesti. Vogliamo ringraziare con questo primo piano tutti voi che ci avete seguito con affetto e costanza, quelli che ci hanno criticato aiutandoci a migliorare e quelli che ci hanno abbandonato. Sarà nostra premura riconquistarli continuando a informarvi con la dedizione di un gruppo impegnato h24, tutti i giorni dell'anno, senza pause. Da Alessandro Zappulla e Lalaziosiamonoi.it il saluto vi arrivi caloroso con queste parole e con il video che troverete al termine di questo articolo il nostro affetto. Un video in cui, oltre al nostro messaggio, troverete un mix dei gol che la Lazio ha realizzato in un 2016 pronto a salutarci. Tutti naturalmente raccontati dalla voce del nostro direttore. Una carica senza eguali per proiettarci al 2017. Possa essere, davvero, un anno in cui realizzare i vostri sogni. Vi giunga il nostro abbraccio, e giunga anche ai vostri cari e a chi, nell'intraprendere un viaggio lontano, ci ha salutato lasciandoci più di una lacrima.

Ancora auguri... e Buon Anno in ordine alfabetico da:

Francesco Bizzarri, Mirko Borghesi, Gabriele Candelori, Laura Castellani, Andrea Centogambe, Claudio Cianci, Saverio Cucina, Marco Ercole, Federico Erdi, Stefano Fiori, Benedetta Orefice, Mara Perna, Antoniomaria Pietoso, Daniele Rocca, Carlo Roscito, Francesco Tringali, Alessandro Vittori e dal nostro direttore Alessandro Zappulla

