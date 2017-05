I NUMERI DEL MATCH – Lazio, mai così tanti gol nella tua storia: Keita e Immobile superano Piola e Busani

Una sconfitta indolore, almeno per quanto riguarda la classifica. Con l’Europa League già in cassaforte dalla scorsa settimana, i biancocelesti hanno potuto giocare in scioltezza con la Fiorentina, permettendosi il lusso di schierare in campo le seconde linee e preservare i titolari per la finale di Coppa Italia. Nel complesso però, la prestazione degli uomini di Inzaghi è stata positiva, e più di qualche record è stato battuto dopo il 3-2 del Franchi. Il primo a spiccare è sicuramente quello delle reti segnate quest’anno dai capitolini. Con le due di ieri, come riporta Lazio Page, sono 72 quelle messe a referto a due giornate dal termine: mai nella sua storia la Lazio aveva segnato così tanto in Serie A. Il record precedente era stato stabilito nel 2014/2015 sotto la guida di Pioli, quando i biancocelesti si fermarono a quota 71.

KEITA E IMMOBILE – Con la rete siglata al 55esimo del secondo tempo, Keita ha messo a segno la sua 15esima marcatura stagionale. Numeri importanti, considerando che nelle sue tre annate precedenti a Roma, il senegalese aveva messo a segno solo 15 reti totali. Inoltre, sale a 37 la somma dei gol insieme al compagno di reparto Immobile. Superate in classifica quindi le coppie Piola-Busani (36) e Signori-Fuser (36), ed ora sono ad una sola distanza dal record assoluto di Signori e Casiraghi, che si erano fermati a 38.

LUIS ALBERTO – A mettersi in evidenza nella giornata di ieri, è stato sicuramente Luis Alberto. In entrambe le reti dei biancocelesti c’è il suo zampino. Una prestazione positiva e tante buone giocate che lo hanno portato anche più volte vicino al gol nel primo tempo. Ben 93 tocchi, 68 passaggi, 7 cross, 2 dribbling, 7 palle recuperate, 3 tiri e 2 assist vincenti. Numeri che testimoniano il coinvolgimento dello spagnolo durante la gara. Quasi tutte le azioni d’attacco della Lazio sono passate dai suoi piedi.



UNICA NOTA STONATA – L’unico numero negativo di ieri riguarda i risultati positivi ottenuti dopo essere andati in vantaggio. Nelle ultime 19 occasioni prima della gara contro la Fiorentina, la Lazio quando è andata in vantaggio, ben 18 volte ha portato a casa l’intera posta, e in una sola occasione aveva pareggiato. Quella di ieri rappresenta la prima sconfitta. Numeri che sicuramente però, possono far dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi, e che non compromettono di certo quanto di buono fatto quest’anno.