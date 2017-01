Inzaghi re di Coppa: ne ha già cinque in bacheca. Ora sogna la sesta da tecnico della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È uno che ci tiene a dare il massimo in ogni occasione Simone Inzaghi. Non intende quindi farsi sfuggire questa sera il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Nonostante il turnover sarà quasi d'obbligo, c'è da aspettarsi che il tecnico vorrà comunque mettere in campo una squadra che possa fare male al Geonoa. Anche perché come ricorda la consueta rassegna stampa di Radiosei Inzaghino è il re della Coppa. In bacheca ha infatti collezionato già cinque trofei. Tre da bomber e due quando era sulla panchina della Primavera. Il primo risale al 2000 quando la Lazio vinse contro l’Inter. Poi nel 2004 contro la Juventus, infine nel 2008/2009 quando Delio Rossi si impose contro la Sampdoria. Simone era in tribuna, ma quel trionfo è stato anche il suo. Poi in tempi più recenti, nel 2014 e nel 2015, ha alzato la Coppa al cielo insieme ai suoi baby. Non vorrà di certo farsi sfuggire quello da tecnico della prima squadra biancoceleste. Ci tiene tantissimo anche perché potrebbe rappresentare un’importante scorciatoia per l’Europa.

