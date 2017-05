Keita, gol per far rosicare il Barcellona: in Spagna celebrano l'ex talento della Masia

È l’arma segreta degli ultimi dieci anni del Barcellona: La Masia. Una fucina di talenti pronti a vestire il blaugrana e vincere trofei. Così è capitato a tanti, ma qualcuno è stato anche allontanato. In Spagna si parla dei due giovani calciatori del momento: Keita Balde Diao e Sandro Ramirez. Uno è esploso definitivamente negli ultimi mesi con la Lazio, l’altro gioca nel Malaga dopo un’esperienza al Barça non proprio felice. Entrambi classe ’95, hanno giocato insieme crescendo nella Masia, come tanti talenti. C’erano Samper, Bellerin, Grimaldo, Toral, Ondoa ed altri. Capita di non trovare posto al Camp Nou, così meglio andare altrove. Keita quella maglia non l’ha mai vestita, Sandro sì e ha pure segnato. Ma se sei forte, vuoi dimostrarlo non solo entrando a partita in corso, quando Messi e compagni hanno già rifilato 6-7 gol agli avversari. Sandro al Malaga ha realizzato 6 reti nelle ultime 6 partite. Keita 5, nelle ultime 2.

COMPLIMENTI DALLA SPAGNA - El Periodico si concentra al meglio sui talenti. Di Keita parla come il nuovo eroe ‘del popolo laziale’. Vero. Adesso però serve che la società faccia uno sforzo per trattenerlo. Il suo contratto è in scadenza nel 2018, serve il rinnovo, non la cessione. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi tentativi; e viste le ultime prestazioni del senegalese con passaporto spagnolo, la richiesta si sarà anche alzata. Lotito e Tare, allungate la mano. Un talento della Masia, esploso alla Lazio e non al Barcellona, è un colpo non da poco: andrebbe valorizzato ancora di più.