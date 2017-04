Keita, ultimi lampi e gol: il giocatore è lontanissimo dalla 'sua' Lazio

Keita-Lazio: storie di gol, tweet al veleno e voci di mercato. L’avventura del senegalese in biancoceleste - secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei - potrebbe essere davvero agli sgoccioli. I motivi sono presto spiegati: la società, ha deciso di vendere il calciatore senza mai davvero provare a soddisfare le pretese contrattuali richieste per il rinnovo. Anche se con scadenza a giugno 2018, il cartellino di Keita vale tanti soldi, da investire subito in estate. Ecco perché vengono ascoltate tutte le proposte che arrivano dalle parti di Formello. E poi, visto che i matrimoni si fanno in due, nemmeno da parte del giocatore c’è mai stata l’intenzione di rimanere. O meglio: l’ex Primavera è rimasto deluso dal comportamento della società. Insomma, ultimi mesi a Roma, poi il futuro sarà altrove. Salvo ribaltoni dell’ultima ora, che nel mercato esistono da sempre.