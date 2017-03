Lazio, tra vintage e Argentina: ecco le maglie per la prossima stagione

L'ambiente Lazio è alle prese con i festeggiamenti per il ritorno alla vittoria nel derby della Capitale. Una soddisfazione che mancava da troppo tempo, dal 26 maggio 2013. Proprio in quell'anno è iniziata la collaborazione tra la società biancoceleste e la Macron, sponsor tecnico con il quale la Lazio ha rinnovato da poco il contratto fino al 2022. E a poche settimane dall'annuncio, ecco che sono già in fase di elaborazione i progetti per le maglie 2016/2017.



'V' PER VINTAGE - Secondo indiscrezioni raccolte da Repubblica, non sarà riproposta la storica maglia bandiera (in programma comunque nella stagione 2018/2019), ma verranno realizzati dei modelli che molto probabilmente troveranno riscontri positivi. Si parte con divisa "Home", che ricalcherà quella già realizzata in edizione limitata nel 2013 per i 100 anni dalla nascita di Silvio Piola. Sarà dunque una casacca di un celeste più chiaro del solito, particolarmente vintage, con colletto a "v" bianco. Ma la vera novità sarà rappresentata dallo stemma, visto che sarà riproposto quello "rétro" usato negli anni Ottanta, a forma esagonale con l'aquila stilizzata al suo interno.





RITORNO DELL'ARGENTINA - Nella altre due divise, invece, lo stemma sarà quello classico. La maglia da trasferta sarà a strisce spesse verticali biancocelesti, ispirata all'Argentina, nonché a quella utilizzata in Champions League dalla Lazio di Cragnotti nella stagione 1999/2000. La terza, infine, sarà colorata di un blu notte sfumato verso il basso in una tonalità leggermente più chiara.