LIVE BUSINESS PALACE - Lazio, ultime ore di mercato: segui tutti gli aggiornamenti su Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, l'agente di Alessio Cerci, Federico Pastorello, ha spiegato la situazione del suo assistito: "Cerci alla Lazio? Ormai quasi impossibile...".

AGGIORNAMENTO ORE 11 - Si iniziano ad intravedere i primi movimenti all'interno dell'hotel. Via vai di procuratori, direttori sportivi e altri addetti ai lavori. Noi de Lalaziosiamonoi.it siamo pronti. Ma non c'è nessuno della Lazio...

Ci siamo: alle 23 le lancette dell'orologio indicheranno il termine della finestra invernale di mercato. Allo Star Hotel Business Palace di Rogoredo si terranno le trattative finali: la Lazio, dopo aver ceduto in prestito al Genoa Danilo Cataldi, ha piazzato nelle ultime ore Moritz Leitner - sbarcato a Roma appena sei mesi fa. Proprio l'asse genoano va tenuto sott'occhio, un fronte sul quale la dirigenza laziale potrebbe provare a intavolare una trattativa last minute. Intanto, da valutare anche la situazione riguardante gli esuberi: il QPR tratta con la Lazio per riportare Morrison nel Regno Unito, Vinicius è a un passo dall'AEK Atene​. La partenza di Kishna, invece, permetterebbe alla Lazio di virare finalmente su Alessio Cerci. Via all'ultima giornata di mercato, dunque: Lalaziosiamonoi.it sarà al Business Palace per seguire da vicino ogni aggiornamento!