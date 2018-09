Lotito su Salvini: "Incoerente attaccare la Lazio. Io pago il debito di qualcun altro, la Lega non so"

Sta facendo discutere anche l'ambiente Lazio in questi giorni la rateizzazione del debito della Lega dopo la sentenza sulla truffa dei rimborsi elettorali 2008-2010, 49 milioni di euro da pagare in quasi 80 anni. Ancor più curioso è che a ricevere questo trattamento sia il partito dell'attuale Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il quale all'epoca dell'accordo per il dilazionamento dei debiti della Lazio scese in piazza per manifestare tutto il suo dissenso. Per parlare delle due situazioni è intervenuto ai microfoni di repubblica.it il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che nel 2005 comprando la Lazio si fece carico di un debito di 550 milioni, di cui 150 da restituire al fisco e per cui si avvalse di una legge per dividere il rimborso in 23 anni: "C'è una bella differenza tra me e la Lega di Salvini. Io pago il debito fatto da altri e verso ogni anno 6 milioni di euro. Sempre in anticipo. Salvini protestava? Questo è un problema di coerenza suo, io il favore lo feci alla collettività. Potevo aspettare il fallimento della Lazio, prenderla per due lire e lasciare i creditori a secco, Stato compreso. Lo feci per salvare la storia della Lazio e per dare un segnale alla collettività. Ripeto: c'è una differenza con il Carroccio. Io pago un rimborso che non dipendeva da me, loro non so. Ma non voglio esprimere giudizi, davvero".