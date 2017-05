Lotito-Tare-Inzaghi, l'incontro c'è già stato: matrimonio non a rischio, ma manca ancora l'accordo 'tecnico'

L'incontro c'è già stato. E non ha portato a nulla di nuovo: Simone Inzaghi e il presidente Claudio Lotito, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, si sono già incontrati. Il vertice c'è stato ieri sera nel centro sportivo di Formello, le parti si sono incontrate e confrontate. Presente anche il direttore sportivo Tare. Si è parlato, naturalmente, della situazione contrattuale dell'allenatore. Ma anche di quella dei big della rosa, di de Vrij, Biglia e Keita. Soprattutto l'argentino, per il tecnico, rappresenta un elemento fondamentale della rosa. Il rinnovo di Inzaghi ruota proprio intorno alle garanzie tecniche in vista del prossimo anno. Sugli aspetti già evidenziati in conferenza stampa: i big vanno trattenuti o sostituiti con giocatori pronti. C'è ancora una distanza da limare sull'ingaggio, ma l'accordo economico verrà trovato senza dubbio. I contatti sono continui, il prossimo incontro potrebbe essere quello decisivo: salvo clamorosi colpi di scena, Inzaghi sarà ancora l'allenatore biancoceleste. Il matrimonio tra lui e la Lazio non è a rischio.