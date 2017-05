Rinnovo Inzaghi, previsto in giornata l'incontro: sarà l'allenatore più pagato dell'era Lotito

Sono giorni intensi in casa Lazio, l’ambiente continua a chiedere certezze e a mettere pressione alla società. Dopo le dichiarazioni arrivate ieri da Lotito e Tare volte a riaffermare il ruolo del club in quanto fatto finora e a rassicurare tutti sulla volontà di proseguire su questa strada, è ora arrivato il momento di ripartire almeno dalle certezze. Il progetto biancoceleste non può che girare intorno a mister Simone Inzaghi, il cui rinnovo tarda ad arrivare. Come riporta l’odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la trattativa va avanti da quasi un mese, risultando di fatto più faticosa del previsto a causa delle garanzie tecniche chieste dallo stesso tecnico piacentino, specie in caso di cessione dei big. Sembra comunque che l’accordo sulle cifre sia stato trovato: si parla di un contratto su base triennale con scadenza al 30 giugno 2020, privo di clausole e con uno stipendio netto da un milione di euro più bonus legati ai risultati della Lazio. Laddove mister Inzaghi dovesse raggiungere gli obiettivi che fanno scattare il bonus, quest’ultimo dalla stagione successiva rimarrà parte integrante dello stipendio. Si parla di un accordo volto a limare le distanze economiche tra club e mister e ad incentivare l’arrivo dei risultati, un accordo che potrebbe far diventare l'ex Primavera l’allenatore più pagato dell’era Lotito. Previsto in giornata il vertice per la firma del rinnovo, poi toccherà alla società muoversi per dare alla Lazio la credibilità chiesta a gran voce da allenatore e tifosi, magari cominciando con il prolungamento di contratto in extremis di uno o più tra Biglia, Keita e de Vrij.