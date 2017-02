RIVIVI IL LIVE - Inzaghi: "Orgoglioso di questo gruppo, ma voglio una Lazio più cattiva..."

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Meno uno alla trasferta di Empoli. Simone Inzaghi cerca i 3 punti in trasferta per ripartire dopo il pareggio con il Milan. L'allenatore si presenterà in sala stampa alle 14.30 per la conferenza della vigilia: segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Sbollita la delusione post-Milan?

"Sì, sicuramente. Abbiamo visto tutti quanti. Veniamo da tre partite contro Inter, Pescara e Milan, abbiamo giocato 3 ottime gare, abbiamo dominato per impegno e prestazione. A fine partita ho detto di essere orgoglioso di guidare questo gruppo, l'unico rammarico è non aver chiuso il risultato. Ma restano prestazioni ottime".

Il tridente è troppo giovane?

"Sono contentissimo delle prestazioni e dell'impegno, ma sono consapevole che dobbiamo crescere e vincere queste partite. Col Milan e con il Chievo dovevamo farlo, è il frutto del percorso di crescita. I tre davanti e Lulic hanno fatto un'ottima gara, ci hanno aiutato, poi capita di sbagliare in attacco. Non dimentichiamoci che il Milan ha Donnarumma in porta. Ma dobbiamo avere la cattiveria giusta per chiuderle queste partite".

Cosa ci vuole di più per tornare in alto in classifica?

"Bisogna continuare in questo modo, così ne vinceremo tante di partite. Siamo tra il quarto e il sesto posto dall'inizio del campionato, dobbiamo rimanerci, siamo in semifinale di Coppa Italia. Siamo contenti, ma dobbiamo migliorare ogni giorno. Abbiamo il cruccio di non aver vinto contro Chievo e Milan, devo tenere presente queste cose".

Milinkovic come sta?

"Ci sono dei giocatori che hanno dei problemini fisici. Lunedì abbiamo speso tanto a livello di prestazione, c'è qualche dubbio che ci porteremo dietro. Sono tutti convocati, domani avremo un altro allenamento e vedremo".

Possibile la terza panchina di fila per Lulic?

"Domani mattina vedremo come staremo e come la squadra avrà assorbito l'allenamento di oggi. Lulic è stato fuori a Pescara e col Milan, si è allenato ed ha reagito bene, è normale sia dispiaciuto, ma penso che domani giocherà"

Bastos non trova più spazio...

"Forse le mie scelte sono dovute all'infortunio che ha avuto. Si sta allenando molto bene ora. E' cresciuto molto, è stato fuori due mesi, i giocatori che hanno giocato al suo posto si sono fatti trovare pronti e hanno dimostrato di essere da Lazio. Faccio le scelte a seconda di quello che vedo. E' un giocatore importante, è un ragazzo che lavora, ha avuto uno stiramento di secondo grado, sta recuperando terreno. Il suo impiego non dipenderà dal modulo che utilizzeremo".

La freddezza sotto porta si allena?

"Si migliora e si allena tutto, dal portiere agli attaccanti. Secondo me i miei attaccanti hanno fatto un'ottima partita con il Milan. Le occasioni le hanno avute tutti, non solo gli attaccanti. Ho sentito critiche a Immobile, secondo me ha fatto un'ottima gara, si è procurato un rigore, se l'avesse battuto avrebbe fatto gol. Anche i centrocampisti e i difensori devono segnare quando hanno l'occasione di farlo. Il Milan senza fare un tiro in porta è riuscito a fare un gol".

Quanto è importante un gruppo compatto per ripartire?

"L'ultima volta dovevamo ripartire dopo un derby perso, stavolta è arrivato un pari che però è come una sconfitta per quello che si è visto sul campo. Il risultato non ci soddisfa, domani giocheremo contro un avversario che gioca bene a calcio. Negli ultimi due anni ci ha battuto a Empoli, per questo dovremo interpretarla nel modo migliore".

Quanto sono stati gravi anche gli errori difensivi?

"Siamo stati 85 minuti senza concedere un tiro al Milan, eravamo stati bravissimi e super concentrati. A volte capita di subire un gol, Suso se l'è inventato, avevamo paura di commettere fallo da rigore. Ma dovevamo chiudere sicuramente meglio".

Felipe Anderson arriva poco lucido davanti?

"Così come ho già detto di Immobile, anche Felipe ha giocato benissimo. Secondo me è stata la sua migliore prestazione dell'anno. Ha lavorato per 90 minuti, una grandissima prova con il gol sarebbe stato il top. Sa di essere un giocatore importante per noi, lo sta dimostrando in campo".

Si può avvertire un contraccolpo?

"Quello di Empoli è un campo insidioso, è una squadra che gioca da tanto insieme, sono cambiati gli interpreti ma giocano con lo stesso modulo da anni. L'allenatore è esperto e concreto, domani faremo un altro allenamento, ma sappiamo di giocare su un campo difficile e che dovremo vedere la migliore Lazio per vincere".

De Vrij affaticato?

"Anche lui ha qualche problemino, così come Basta e Patric. Faremo un'analisi delle condizioni generali perché abbiamo diverse partite nei prossimi giorni".