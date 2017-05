RIVIVI IL LIVE - Lazio, tutti a cena: Inzaghi e i suoi ragazzi a tavola per festeggiare l'Europa - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 23:25 - Eccoli gli ultimi a lasciare il ristorante. Simone Inzaghi è l'ultimo a uscire, davanti a lui la compagna Gaia e il diesse Igli Tare. Poco dopo ecco anche Angelo Peruzzi, Marco Parolo, Stefan Radu e Maurizio Manzini.

AGGIORNAMENTO ORE 23:15 - Continuano a uscire dal ristorante i protagonisti della cena. Esce il patron Lotito, mentre Inzaghi e Tare sono ancora dentro insieme a Peruzzi e Parolo.

AGGIORNAMENTO ORE 23:00 - Tutti i calciatori presenti stanno mano a mano lasciando il ristorante. Oltre al preparatore dei portieri Grigioni, i primi a uscire sono Patric, Biglia, Luis Alberto, Keita e Tounkara. Poco dopo tocca a Felipe Anderson e a Stefan Derkum

AGGIORNAMENTO ORE 21:20 - Uno dopo l'altro lasciano il ristorante Basta, Djordjevic e il responsabile della comunicazione Stefano De Martino. Il direttore di Lazio Style torna dopo pochi minuti, mentre mancano all'appello ancora Bastos, Lukaku, Lulic e Wallace.

AGGIORNAMENTO ORE 21:05 - Arrivano Federico Marchetti e Stefan Radu. Dopo i due senatori vengono chiusi i cancelli, la cena ha inizio

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Arriva anche Keita, vestito di bianco, l'attaccante non si ferma a parlare con i presenti e raggiunge i compagni. Subito dopo l'attaccante ecco anche il presidente Claudio Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - Ecco anche Filip Djordjevic, mentre mancano ancora all'appello Keita Balde Diao e Fortuna Wallace. C'è attesa per capire se, come accaduto ieri sera per la cena della Primavera, il presidente Claudio Lotito possa fare un'improvvisata per caricare la squadra in vista della gara di domenica.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Ecco anche Mamadou Tounkara e Marco Parolo che sfrecciano per raggiungere i compagni.

AGGIORNAMENTO ORE 20:25 - Ecco Patric e Luis Alberto, il terzino abbassa il finestrino e saluta i presenti con la solita simpatia contagiosa.

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Ecco i sorridenti Thomas Strakosha e Felipe Anderson che si fermano per la foto di rito davanti ai cronisti presenti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Uno dietro l'altro ecco Ciro Immobile, Sergej Milinkovic Savic e Massimiliano Farris, il vice-allenatore biancoceleste. Subito dopo di loro ecco anche Wesley Hoedt e Ivan Vargic.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Non poteva mancare uno dei tanti protagonisti della stagione ed eroe del derby del 30 aprile: Dusan Basta. Iniziano anche a circolare le prime indiscrezioni sul menù e i primi dovrebbero essere le pappardelle al cinghiale e, a seguire, il riso agli asparagi.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Continuano gli arrivi: Stefan de Vrij, Lucas Biglia (in compagnia della moglie e della figlia), Alessandro Murgia, Luca Crecco, Cristiano Lombardi e il diesse Igli Tare raggiungono il ristorante.

AGGIORNAMENTO ORE 19:55 - Iniziano ad arrivare i giocatori e lo staff per la cena di fine campionato. Simone Inzaghi, il dottor Rodia, Angelo Peruzzi e il preparatore dei portieri Adalberto Grigioni sono tra i primi ad arrivare.

Una stagione brillante, abbondantemente oltre i pronostici di inizio campionato. Quarto posto (ancora da mettere in tasca), una finale di Coppa Italia e un cammino che ha entusiasmato i tifosi. Per una sera il mercato e rinnovi verranno messi in secondo piano, sotto mano solo coltello e forchetta. Cena di fine anno per Inzaghi e la sua Lazio: al ristorante Villa di Veio i biancocelesti si siedono a tavola per celebrare un anno importante, dal quale bisogna partire. Celebrare una bella stagione a cementare il gruppo in vista dell'ultimo impegno in campionato con il Crotone per rilanciarsi e assicurarsi la quarta piazza.