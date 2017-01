Tanti auguri Lazio: i tifosi in Piazza della Libertà per il compleanno della prima squadra della Capitale-FT&VD

Fonte: Dai nostri inviati - Alessandro Vittori/Carlo Roscito

AGGIORNAMENTO ORE 00.30 - Tra i cori dei quasi mille tifosi biancocelesti, si svuota lentamente Piazza della Libertà. La Lazio compie 117 anni e il suo popolo ha voluto ancora una volta omaggiare la propria 'amata', rendendo un po' meno gelida la notte romana del 9 gennaio.

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - Ci siamo: il club capitolino ha appena compiuto 117 anni. I suoi tifosi lo festeggiano laddove tutto è nato, tra cori, fumogeni e bandiere. Nata dal sogno di un gruppo di ragazzi, proprio a piazza della Libertà: l'aquila della Lazio continua a volare, più forte delle avversità e degli ostacoli, mai sciupata dal tempo. Il suo popolo è pronto a celebrare la prima squadra della Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 23.53 - Manca davvero pochissimo: tra poco la Lazio compierà 117 anni. Tutto è pronto: nonostante il clima rigidissimo che avvolge tutta Roma, i tifosi presenti sono quasi mille.

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Piazza della Libertà è sempre più gremita: mancano trenta minuti alla mezzanotte, i tifosi della Lazio sono pronti per festeggiare i suoi 117 anni. Lo striscione è stato srotolato, e recita la scritta: "09-01-1900 Ciò che nasce puro più grande vivrà". Tra i sostenitori accorsi per l'anniversario del club capitolino, c'è anche Michael Folorunsho. Il centrocampista della Primavera biancoceleste ha spesso ribadito la sua fede laziale, dopo tanti anni passati in Curva non poteva mancare questa sera. Immancabile anche Pino Wilson, presenza costante degli anniversari biancocelesti. Il capitano della prima Lazio scudettata è intervenuto ai nostri microfoni: "Credo sia uno dei momenti più belli festeggiare il compleanno della nostra Lazio e vedere tanta aggregazione non può che farci piacere".

ROMA - Dopo la vittoria con il Crotone, l'attesa per festeggiare la tanto amata Lazio. Ormai da 117 anni la società capitolina tiene vicino gente di ogni età e generazione. Crea un senso di comunità ed unità: questa è la vera magia del calcio. E come di consueto i tifosi laziali non hanno mancato l'appuntamento canonico della sera dell'8 gennaio a Piazza della Libertà, storico luogo in cui la società romana ha avuto i suoi natali, per festeggiare alla mezzanotte. Segui con noi tutte le emozioni di questa intensa serata ricca di amore per i colori biancocelesti in cui alla fine si faranno gli auguri alla Lazio per i suoi 117 anni. Ricordiamo che è possibile seguire il tutto anche con la nostra diretta video (clicca qui)