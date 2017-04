Tutti pazzi per Inzaghi. Sirene non solo dall'Italia: spunta anche l'offerta del West Ham

Torna il Palermo sulla strada di Simone Inzaghi, un anno dopo o poco più (era il 10 aprile) l’esordio sulla panchina della Lazio dei grandi. Da quel giorno, in 39 giornate di Serie A, ha totalizzato ben 73 punti, con una media di 1,87 a partita, la più alta della gestione Lotito. Numeri d’alta classifica, che di certo non sono passati inosservati al patron biancoceleste, deciso ormai a blindare il proprio allenatore. Il rinnovo fino al 2019 scatterebbe in automatico con l’accesso diretto in Europa League, ossia in caso di quarto o quinto posto, o addirittura se dovesse battere la Juventus in finale di Coppa Italia. Tuttavia, nonostante l’ottimo campionato fin qui disputato, a sei giornate dal termine la qualificazione europea è ancora tutta da sudare, con il Milan a distanza di tre punti e con i confronti diretti a favore. Il sesto posto, per giunta, non sarebbe sufficiente per innescare clausola-rinnovo, perché in quel caso la Lazio dovrebbe affrontare prima i preliminari e i play off estivi per garantirsi il pass per l’Europa. In una situazione di parziale incertezza, le sirene di mercato per il tecnico piacentino si fanno sempre più rumorose. Dopo l’interesse della Fiorentina registrato qualche giorno fa, ecco spuntare anche rumors dall’estero. Stando a quanto si evince dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, il West Ham avrebbe pronta un’offerta choc per il tecnico laziale, con annesso un contratto di cinque anni. A giugno, infatti, gli Hammers saluteranno Bilic per puntare sempre su un allenatore giovane e ambizioso. Inzaghi, al momento, sarebbe il prescelto per rilanciare il club dopo una stagione piuttosto deludente. Non solo Premier però: anche il Villarreal nelle ultime ore avrebbe fatto un sondaggio attraverso Tullio Tinti, suo procuratore ai tempi in cui giocava. Il paradosso in cui rischia di incorrere la Lazio è che, in caso di mancata qualificazione in coppa, Inzaghi sarebbe comunque libero di accasarsi altrove. Colloqui con la società per ora non sono in agenda. Lotito, dal canto suo, resta tranquillo, consapevole della lazialità e della gratitudine del proprio allenatore nei confronti del club. Per ora testa tutta sul campionato e sulle ultime sei partite (più la finale di coppa, per l'appunto). I conti si faranno alla fine. Anche il rinnovo.