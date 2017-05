‘Una cena biancoceleste’, a Narni la serata benefica di Serena Grigioni con i giocatori della Lazio - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 22 - Continua la staffetta ai microfoni di Lazio Style Radio, è il momento di Keita: "Si tratta di un piacere essere qui ed essere acclamato dalla gente. Significa che sto facendo bene la mia carriera e sto facendo le cose per bene". Clicca qui per leggere l'intervista integrale.

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - Anche Ciro Immobile si è fermato ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la serata: "Siamo felici ed orgogliosi di essere qui, il mister Grigioni lo merita e anche Serena che è una bellissima persona. Siamo felici di questa serata". Qui l'intervista integrale

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 - Il preparatore dei portieri della Lazio, Adalberto Grigioni, papà di Serena, ha commentato così ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sono molto emozionato per questo evento, la cosa è un po’ caotica perché hanno preso d’assalto i calciatori. Quando abbiamo presentato questo evento pensavamo già che sarebbe stato un successo, in 45 minuti abbiamo venduto 365-400 biglietti. Quando certi giocatori come Keita, che si trova nel suo momento migliore, viene ad un evento così aiuta visto che è molto reclamizzato. Tra il secondo e il dolce verrà fatta l’estrazione con le divise dei calciatori, poi si taglierà la torta. Ho rimediato le maglie di Milinkovic, Parolo, Strakosha che sono già firmato. Quelle della Lazio sono magliette sempre belle, qualsiasi siano i momenti perché ormai è da tanto tempo che sto nella Lazio. Ho delle sensazioni, la Juventus è molto forte, però noi in una partita secca possiamo fare di tutti: abbiamo entusiasmo, qualità e consapevolezza dei nostri mezzi. Potrebbe essere la ciliegina sulla torta per noi, poi la sfida viene decisa da singoli momenti. Noi in questo momento stiamo bene e giochiamo con tranquillità e serenità. L’ultima finale è stata condizionata dal doppio palo di Djordjevic, se fosse entrata avremmo vinto la Coppa Italia. I ragazzi sono consapevoli della loro forza, è importante andare in campo e sentirsi alla pari, poi il risultato finale si vedrà. Strakosha ha delle qualità, ha alternato cose buone a cose meno buone. Le partite ti fanno avere continuità di rendimento, speriamo che possa darci qualcosa in più per poter vincere già da mercoledì, magari. Il derby di ritorno nel secondo tempo su Dzeko è stato fondamentale perché stavamo sull’1-1 e poteva cambiare il volto della partita. Ero emozionato all’inizio di questo evento, era il primo di un certo livello ora mi sono sciolto. Si tratta di un menù leggero alla portata di un professionista”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Piccola pausa durante la cena, Lucas Biglia ha commentato la serata: "L’evento procede bene, è bellissimo. Abbiamo cominciato con tanta emozione, con un discorso bellissimo di Serena. Quelli con figli, come noi, capiscono la situazioni dei Grigioni". Qui l'intervista integrale.

Apre la serata l'organizzatrice, la stessa Serena Grigioni: "Ringrazio la mia famiglia al completo. Grazie a voi presenti ed anche a chi non è riuscito ad ottenere il biglietto, spero di poter vincere la battaglia più grande, la cura alla mia malattia. Ho bisogno del vostro sostegno. Convivere con una malattia significa lottare ogni giorno per condurre una vita più normale possibile. Convivere con una malattia rara però significa dover combattere per essere ascoltati, significa trovare qualcuno che si interessi al tuo caso e voglia cercare una cura. La malattia di cui sono affetta è molto rara e sconosciuta. Per questo motivo ho fondato l’associazione Anti-Cipo Onlus. L’associazione nasce per raccogliere dei fondi per scoprire di più su questa malattia. Quando si vive con certi dolori ti viene naturale aiutare gli altri, per questo motivo ho scritto un libro che oggi è in vendita qui. Il ricavato andrà in parte all’Anti-Cipo Onlus e in parte alla cura per il cancro”. A fine serata ci sarà il taglio della torta da parte di Serena Grigioni e comincerà la lotteria a premi, tra cui le maglie autografate dei calciatori ed altre divise raccolte da Alberto Grigioni, tra le quali quella di Milinkovic. Poi, ancora, Serena Grigioni, ai microfoni di Lazio Style Radio prosegue: "Questo è un evento fondamentale per l’associazione, sono presenti tantissime persone, questo serve per far conoscere questa malattia. Il verde è il mio colore preferito, il verde è speranza. La copertina del libro è verde per questo. Non mi abituo mai a questa condizione, sono abbastanza timida e mi vergogno anche se non sembra. Durante il discorso ero abbastanza emozionata, soprattutto quando ho parlato dei miei genitori. Il 12 aprile alle 15 era aperta la prevendita dell’evento e alle 16 i biglietti erano terminati. No, purtroppo non sono riuscita a mangiare qualcosa, spero di poterlo fare nel corso della serata (ride, ndr)”.

Da anni la figlia del preparatore dei portieri biancocelesti, Serena Grigioni, lotta contro una gravissima e rara malattia, la neuropatia delle piccole fibre periferiche e autonomi. Aiutare chi ne ha bisogno è diventata così la sua missione. L'evento di oggi è legato a doppio filo con la Lazio. Questa sera presso il ristorante “Al Canto Del Gallo” di Narni (TR), è in corso ‘Una Cena Biancoceleste’. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione e alla serata partecipano cinque giocatori della squadra allenata da Simone Inzaghi. Si tratta di Felipe Anderson, Keita Balde, Ciro Immobile, Lucas Biglia e Federico Marchetti. Che da poco hanno fatto il loro ingresso in sala per l'inizio dell'evento.