Almeyda: "Lazio, ottimo il progetto di Inzaghi! Sogno di tornare in Italia ad allenare..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sbarca a Milano, la Lazio: a caccia di rivalsa dopo la doppia sconfitta in campionato, ma anche vogliosa di riscattarsi dopo quella che ha chiuso lo scorso anno, proprio contro l'Inter degli ex Pioli e Candreva. A San Siro si giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia contro i nerazzurri. Una gara particolare per Matias Almeyda, che dopo aver militato nella Lazio e nel Parma, era approdato proprio presso il club milanese. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, l'attuale mister del Guadalajara ha detto la sua sulla squadra di Inzaghi: "Seguo ancora il calcio italiano e nutro grande rispetto per entrambe le squadre. Penso che il periodo alla Lazio sia stato quello in cui ho reso al meglio, mi sentivo davvero a casa. La Lazio adesso ha un bellissimo progetto con Inzaghi. Sono stato felice quando è stato scelto come allenatore. E’ sempre stato un grande compagno e un ottimo professionista. Mi è piaciuto molto il suo inizio, si vede che la squadra ha una strada tracciata". Un altro ex compagno di squadra, spesso affiancato sia a Inter che aLLA Lazio, è diventato allenatore: "Simeone sta dimostrando di essere tra i migliori. All’Atletico ha sempre fatto bene, ma sicuramente ha voglia di tornare all’Inter. E’ da anni all’Atletico e sicuramente vuole “sperimentare” l’Inter, anche perché sarebbe il tecnico ideale. Io, invece? Sogno un giorno di arrivare in Italia, ma al momento ho un contratto di 5 anni col Chivas. Devo fare bene qui per poter costruire il mio futuro in Europa".

Ti potrebbero interessare anche:

GONZALEZ SI RIVOLGE ALLA FIFA

LE ULTIME DA FORMELLO