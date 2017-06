Calciomercato Lazio, Percassi: "Gomez? Vedremo, non vuole una squadra qualsiasi..."

Un campionato magico per l'Atalanta di Gasperini che ha chiuso la stagione al quarto posto, subito davanti alla Lazio di Inzaghi. Antonio Percassi, presidente della Dea, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport del futuro e non potevano mancare le domande sul mercato e sul Papu Gomez, accostato costantemente anche alla Lazio. Il patron dei lombardi non ha chiuso la porta a un possibile addio dell'argentino: «Speriamo di fare altri affari con le big. Gomez? Anche lui ha tre anni di contratto, non è stato fatto nessun ragionamento finora. Vedremo. Ma non credo che voglia andare in una squadra qualsiasi e adesso c’è l’Europa...».