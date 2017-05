Calciomercato Lazio, un esterno destro nel mirino: piace Ristovski del Rijeka. Previsto incontro con Cataldi

L’Europa League della prossima stagione apre altre caselle nel mercato della Lazio. Che sia 3-5-2 o 4-3-3 Tare andrà alla ricerca di due terzini per avere alternative sulle fasce. Serve un terzino destro, senza sacrificare Basta o Patric: l’impegno settimanale impone una rosa lunga. Il serbo ha dimostrato di soffrire un po’ le partite ravvicinate, Inzaghi ha completa fiducia ma deve gestirlo e per lui ha inventato (a Napoli) anche la posizione di difensore centrale a 3. Patric è cresciuto, e piano piano ha avuto più spazio: il prossimo anno continuerà il processo ma, con gli impegni, aumenterà anche la concorrenza.

CALCIOMERCATO LAZIO - Tare potrebbe tornare su un profilo già sondato un anno fa, con conferme dalla Croazia. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei è tornato in auge il profilo del macedone Stefan Ristovski. Fresco vincitore del campionato in Croazia con il Rijeka, ex club di Vargic, si è messo in mostra con la nazionale dell’ex Pandev nella sfida contro l’Italia dell’ottobre scorso. Ha 25 anni e nel curriculum vanta esperienze a Parma, Bari, Latina e Frosinone. Il suo contratto è in scadenza 2018 e ha una valutazione intorno ai 2 milioni: un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che risulta tesserato per lo Spezia, quindi con un ritorno in Italia manterrebbe lo status di comunitario. Tare lo conosce e potrebbe tornare alla carica, ma deve stare attento alla concorrenza di Betis Siviglia ed Eintracht Francoforte, mentre in passato l’esterno era stato vicino allo Sporting Lisbona.

ESTERNI E CATALDI - Un altro profilo accostato qualche settimana fa è Darko Lazovic del Genoa: 26 anni, contratto fino al 2020 e buoni contatti tra i club. Tra gli italiani destinato a muoversi è Andrea Rispoli, appena retrocesso in B con il Palermo. L’ex Parma e Ternana ha segnato 6 gol in stagione, tra cui una doppietta all’Olimpico contro la Lazio, e assicura ottima spinta sulla destra. Già alcuni club però, Fiorentina su tutte, si sono mossi per trattare con i siciliani. All’inizio della prossima settimana poi è previsto un incontro a tre Lazio, Cataldi e il suo procuratore. Danilo rientrerà alla base dal Genoa per fine prestito, ma vanno decifrate bene le prospettive: il ragazzo vuole giocare con una continuità che in questa stagione Inzaghi non gli ha garantito. La società lo considera un patrimonio e in attesa degli Europei Under 21 non vuole formulare una valutazione, sebbene le squadre interessate ci siano. Come avevamo riportato in esclusiva tra queste il Genoa che vorrebbe trattenere il classe ’94, a cui va aggiunta anche l’Atalanta.