Cataldi sfida la sua Lazio, papà Francesco non fa eccezioni: "Sono laziale, avrò modo per tifare Danilo"

Non sarà semplice metabolizzare l’idea di vederlo da avversario con un'altra maglia, così in poco tempo. Farà effetto anche a lui trovarsi nella condizione di sfidare la sua Lazio. Avversari per una notte, dovrà accettare l’idea Danilo Cataldi, che con il Grifone sul petto affronterà i biancocelesti nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma in serata all’Olimpico. Non sembra poi più di tanto combattuto, invece, papà Francesco, che in vista di questa sera non avrà dubbi: “Sono laziale, avrò modo in seguito di tifare per il Genoa e per Danilo” – riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.