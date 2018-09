Chiamatela zona Murgia, sono già 5 le reti al fotofinish del talento laziale

Di gol non ne ha mai segnati tanti, ma quelli decisivi non sono di certo una novità per Alessandro Murgia. Il giovane talento biancoceleste ci ha messo ancora lo zampino, segnando in Nazionale la rete che ha permesso all'Under 21 di battere l'Albania. Al 92esimo, ancora una volta in zona Cesarini, o forse sarebbe meglio chiamarla zona Murgia. Come riporta infatti la consueta rassegna stampa di Radiosei, quello con la Nazionale è già il quinto gol segnato negli ultimi 15 minuti finali dal centrocampista della Lazio. In passato era già successo nel 2016 in un 2-2 con il Torino, al suo esordio in Serie A, quando segnò la rete del pareggio all'82esimo. Nel 2017 con la rete del 3-2 siglata al Franchi alla Fiorentina all'81esimo, e poi ancora la scorsa stagione, prima nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus al 93esimo, poi qualche settimana più tardi al Vitesse con un gol sopraggiunto a soli 15 minuti dal termine. Un vizio che potrebbe diventare consuetudine e dimostrarsi decisivo nella volata della Lazio verso l'Europa che conta.