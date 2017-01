De Martino: "Lazio Style in crescita con tante idee innovative, è un patrimonio della società per il futuro"

Fonte: Il Tempo

© foto di Federico Gaetano

Dal giugno 2008 la società biancoceleste ha intrapreso un percorso diverso e innovativo, un metodo di comunicazione che ha rivoluzionato il calcio in Italia. Lazio Style è nata ufficialmente dopo la vittoria contro l’Inter di Mourinho in Supercoppa a Pechino, il club ha cavalcato l’entusiasmo dei tifosi e Stefano De Martino, responsabile dell’Ufficio Stampa e direttore della testata, ha dato vita ad una realtà completamente nuova. La rivista, il canale televisivo e la radio, la Lazio è in onda 24 ore al giorno attraverso diverse piattaforme. Senza dimenticare i Social Network, l’unico modo per restare in contatto con tutto il mondo, scambiare opinioni e rimanere aggiornati al fianco della squadra. Tanti obiettivi per il futuro e altrettante realtà in arrivo, Lazio Style non si ferma, anzi, raddoppia. Presto infatti sono attese ulteriori novità, metodi di comunicazione all’avanguardia: “Abbiamo rinnovato completamente il sito – ha svelato il direttore De Martino - siamo su tutti i social e quindi in contatto con tutto il mondo. Il mio sogno è quello di creare un grande WhatsApp biancoceleste, una community tra tifosi. Stiamo crescendo e ci stiamo allargando, presto partirà anche un programma pomeridiano simile a Sky Sport 24, con il pubblico in studio. Senza dimenticare l’Agenzia biancoceleste, il primo servizio di stampa online di una società di calcio che lancia circa 40 notizie al giorno”.

LAZIO STYLE - È nata nel 2009, un’idea studiata per molto tempo e partorita con il lancio del magazine ufficiale. Un prodotto nuovo, scritto e realizzato all’interno del centro sportivo: “Senza nulla togliere alle altre realtà, ritenemmo però con il presidente di creare un prodotto nostro. Il primo numero ebbe subito un grande successo, ricordo ancora con piacere una lettera a cuore aperto di Lotito. Io ritenni giusto far conoscere alla gente il presidente sotto un’altra forma. Lui spiegò in poche righe che l’unica sua colpa era quella di amare troppo la Lazio”. Ottimo anche il successo ottenuto con la radio, la Lazio trasmette in onda tutti i giorni per 24 ore al giorno con un palinsesto ricco di sorprese. Allenamenti live, interviste e approfondimenti: “Per la prima volta in Italia un club di calcio ha fondato una radio di proprietà – continua De Martino - da quel momento fu creata una vera e propria palazzina all’interno di Formello, un centro di comunicazione all’avanguardia. Riuscimmo a cablare tutto in fibra ottica e realizzammo lo studio principale che dista soltanto 150 metri dallo spogliatoio della squadra. Questa è stata e rimarrà una rivoluzione mediatica nel calcio. All’inizio in pochi credevano realmente al nostro progetto, oggi però la storia dice che la Roma è arrivata seconda nel rincorrere un percorso che noi invece abbiamo intrapreso con qualche anno d’anticipo”.

CANALE TEMATICO - E poi il canale televisivo, nato in ritardo rispetto a Juventus, Inter, Milan e Roma, la Lazio è riuscita soltanto da pochi anni ad entrare nel palinsesto Sky (canale 233): “Oggi abbiamo uno studio televisivo importante, trasmettiamo completamente in HD, c’è una regia e una redazione formata da giornalisti iscritti regolarmente all’albo. Ricordo che Lotito fece uno sforzo economico molto importante per comprare l’archivio della Rai con tutte le partite della storia del club. Da qualche mese stiamo cercando di digitalizzare tutto il materiale, perché diventerà un patrimonio anche per quelli che verranno”. Non manca di certo la collaborazione da parte dei giocatori, molto attivi attraverso i Social ma anche in televisione e radio: “Immobile è sicuramente il più presente – ha spiegato il direttore di Lazio Style – ma anche Parolo è molto portato, buca quasi lo schermo. Ma comunque un po’ tutti si rendono sempre disponibili alle nostre iniziative”. Da qualche settimana sopra Formello – oltre all’aquila Olympia – vola pure un drone biancocelste: “Sì, ne abbiamo comprato anche un secondo. Ci aiuterà a vedere dall’alto il centro sportivo e magari a seguire contemporaneamente gli allenamenti della prima squadra e della Primavera”.