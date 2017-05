Gonzalo Rodriguez vuole solo la Lazio, Inter e Milan ormai distanti. Prossima settimana decisiva...

Gonzalo Rodriguez e la Lazio, un matrimonio che potrebbe presto andare a buon fine. Stando a riportato nella consueta rassegna stampa di Radiosei, il difensore argentino avrebbe allontanato le avances di Milan e Inter, per firmare un biennale con la Lazio. Già la prossima settimana potrebbe arrivare la firma sul contratto. Un tassello importante per i capitolini, che potrebbero rimanere orfani di Stefan de Vrij. Rodriguez arriverebbe a Roma a parametro zero.