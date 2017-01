In attesa del ritorno di Keita: difficile vederlo a San Siro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dovrebbe essere nella lista dei convocati, Keita. Ma ieri, fino al tardo pomeriggio, nessuno a Formello aveva ancora la certezza che facesse in tempo ad arrivare. Come riporta la rassegna di Radiosei, la Lazio si è mossa con dei messaggi, un colloquio con la Federazione senegalese, venendo così a conoscenza del piano di rientro dei giocatori. Domenica a Dakar, il rompete le righe, in tempo per tornare e raggiungere la squadra a Milano per mettersi a disposizione nel match contro l’Inter. Si attende il suo arrivo a San Siro. Ma le speranze di vederlo almeno in panchina sono poche...