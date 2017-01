La Lazio e i suoi 15 giorni di fuoco: Chievo, Pescara e Milan per restare in zona Europa

Fonte: Claudio Cianci- Lalaziosiamonoi.it

Il momento è il più delicato della stagione, le parole di Lulic sono state chiare. E' necessario ricompattarsi per tornare quelli di Auronzo di Cadore. Inzaghi lo sa, il gruppo anche. E in campionato le cose non sono certamente semplici. Le avversarie non mollano (Inter ed Atalanta su tutte) e il Milan è praticamente attaccato ai biancocelesti (ha una partita in meno causa Supercoppa). Dunque la sfida contro il Chievo Verona si fa delicata, così come sarà importante vincere contro il Pescara il turno successivo in campionato. L'ideale sarebbe raccogliere sei punti per presentarsi al meglio alla sfida contro il Milan del 13 febbraio. Non ottenere questi risultati - come riporta la rassegna stampa andata in onda su Radiosei - significherebbe rischiare il tracollo e buttare quanto fatto di buon finora: dal mercato estivo fino ai punti conquistati. Non è proprio il caso di mollare, saranno 15 giorni di fuoco. Nella sfida di San Siro contro i rossoneri, inoltre, non peserà solamente la posizione in graduatoria, ma anche gli scontri diretti. All'andata la Lazio perse 2-0 e quando terminerà il campionato il 28 maggio questi ultimi potrebbero avere un peso specifico non indifferente. Il ko contro la Juventus ha un po' allontanato le speranze Champions League e il rumore degli avversari che ti arrivano alle spalle inizia a farsi sentire. I senatori della squadra ricorderanno la prima stagione di Petkovic, quando alla fine del girone di andata si era ad un passo dalla Juve capolista, per poi ritrovarsi settimi a fine stagione. Un'occasione davvero sprecata, speriamo che quest'anno la storia non si ripeta.

