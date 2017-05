Lazio-Inzaghi, l'incontro per il rinnovo potrebbe essere anticipato a mercoledì...

“Con Lotito ci incontreremo dopo la Juventus, il presidente non ha avuto molto tempo, è normale. Voglio restare a lungo.” Sono state queste le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Mediaset Premium in merito alla questione rinnovo, che lo legherà alla Lazio anche per le stagioni a venire. Come riportato nell’odierna rassegna stampa di Radiosei però, l’incontro tra il tecnico piacentino e la dirigenza potrebbe essere anticipato e avvenire addirittura mercoledì, a poche ora dalla finale di Tim Cup contro la Juventus. Quel che è certo è che Inzaghi e la Lazio continueranno il loro rapporto insieme, il rinnovo dovrebbe rappresentare solamente una formalità.