Lazio, Lotito incontra i senatori a Formello: il patron ordina una vittoria a Crotone

Lotito a colloquio con la squadra, un nuovo faccia a faccia utile a ribadire la sua volontà. Il patron vuole il quarto posto, la Lazio a Crotone dovrà dare il massimo. Ieri Lotito ha passato un pomeriggio a Formello, tanti impegni in agenda: dalla questione Biglia, ad una chiacchierata con Inzaghi. Poi ha tenuto a rapporto i senatori di squadra, ha ordinato una vittoria nell'ultima gara stagionale, si apprende dalla rassegna stampa in onda su Radiosei. Basta sconfitte dopo le tre consecutive, onorare il campionato e chiudere al quarto posto. Dopo la sfuriata di domenica, Lotito si è fatto sentire nuovamente, e non è un caso.