LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI - Tripudio per Luis Alberto e Keita, male Djordjevic e Lombardi

La Lazio torna a Roma dopo la sconfitta indolore al Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Paulo Sousa. I biancocelesti sono scesi in campo con una formazione nettamente rimaneggiata vista la finale di Coppa Italia alle porte, ma nel complesso sono stati molti quelli a mettersi in evidenza. Primo su tutti Luis Alberto, in versione assist-man. C'è il suo zampino sulle reti di Keita e Murgia. Ecco le pagelle dei quotidiani sulla gara di ieri.



GAZZETTA: Strakosha 5.5, Bastos 6, Hoedt 5.5, Radu 5.5, Patric 5.5, Parolo 6, Murgia 6.5, Lukaku 6, Lombardi 5, Luis Alberto 7, Djordjevic 5, Immobile 6, Keita 7, Anderson 5.5.



REPUBBLICA: Strakosha 5.5, Bastos 5.5, Hoedt 5.5, Radu 5.5, Patric 6, Parolo 6, Murgia 7, Lukaku 6.5, Luis Alberto 6.5, Djordjevic 5.5, Keita 7.



CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 5.5, Bastos 6, Hoedt 5.5, Radu 5, Patric 6, Parolo 6, Murgia 6.5, Lukaku 6, Lombardi 5, Luis Alberto 7, Djordjevic 5.5, Immobile 6, Keita 6.5, Anderson 5.