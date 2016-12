Marchetti, nessun addio a gennaio: il portiere sarà ancora il titolare con la Lazio

Fonte: Claudio Cianci- Lalaziosiamonoi.it

Ma quale addio, ma quali voci di mercato. Federico Marchetti resta alla Lazio e Strakosha aspetta il rinnovo con ansia. Fra i pali della Lazio non ci saranno novità in questa sessione invernale di calciomercato. L'Atalanta cercherà di piazzare Sportiello e fra gli spasimanti del portiere ci sono anche i biancocelesti. Ma nonostante la società capitolina stimi il calciatore orobico al momento non ci sono i presupposti per un suo arrivo a Roma. La posizione di Marchetti - come riporta la rassegna stampa andata in onda su Radiosei - è assolutamente salda: i dubbi e le incertezze risalgono all'estate scorsa, dove Lotito lo aveva inserito in un possibile scambio con Perin. Il portiere disse di no e fece notare la sua volontà di perorare la causa laziale firmando un biennale durante l'inverno. Marchetti, dunque, al giorno d'oggi è più che mai il presente della Lazio.

FUTURO - La Lazio punterà e, tutt'ora, punta su Guido Guerrieri per il futuro, nonostante il portiere abbia incontrato più di una difficoltà al Trapani in Serie B. Inoltre Strakosha deve rinnovare il contratto (in scadenza a giugno del 2017). In linea teorica fra un mese potrebbe firmare per un altro club, ma le sue prestazioni non possono essere sottovalutate. Si tratta di un portiere moderno, bravo con i piedi e già in orbita della Nazionale albanese. Tare vorrebbe farlo rinnovare, al momento però Lotito si trova in vacanza a Cortina. L'intenzione di tutti è quella di concludere felicemente questo rinnovo, ma un incontro a tavolino fra le parti (società e calciatore) fin'ora non c'è mai stato. Si tratta di uno dei colpi low cost di Tare: preso a zero dalla Primavera, Strakosha infatti guadagna 170mila euro ed ora è il secondo portiere della Lazio, in attesa di diventare titolare.

