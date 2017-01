Mercato last minute, occhio all'asse Lotito-Preziosi: spuntano Veloso e Ntcham

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ci siamo, mancano meno di 24 ore alla chiusura del mercato. La Lazio, per il momento, si muove sul fronte delle cessioni - ieri la notizia di Leitner in arrivo all'Augsburg - ma un acquisto può essere ancora possibile. Da tenere sotto osservazione, l'asse Roma-Genova: Lotito e Preziosi hanno rinfrescato la loro amicizia, in fase di mercato, anche in questa finestra, accordandosi per la cessione a titolo temporaneo di Danilo Cataldi al Genoa. Per l'ultima ora spuntano Oliver Ntcham e Miguel Veloso: il primo, centrocampista classe '96 che finora, con Juric, ha visto 9 volte il campo, 4 volte da titolare, collezionando anche un gol. Il centrocampista francese, come ricorda la rassegna stampa a cura di Radiosei, arriva in Liguria in prestito dal Manchester City, ma il tecnico ex Crotone non riesce a valorizzarlo. Il secondo, sta recuperando dopo un infortunio: il suo procuratore è quel Jorge Mendes ultimamente così vicino a Igli Tare, che già in estate ha portato Wallace a Roma. Questo potrebbe essere uno spunto in più per l'eventuale partenza del portoghese classe '86 alla volta della Capitale.

